Помпео назвал цель США на встрече Трампа и Ким Чен Ына

Американский госсекретарь Майк Помпео рассказал, что США стремятся к фундаментальным изменениям в отношениях с Северной Кореей, передает РИА «Новости».

По словам Помпео, американская сторона надеется достичь прогресса по вопросу полной денуклеаризации КНДР, а также обсудить «более теплые политические отношения».

Реклама

«Наша цель на этот саммит крайне ясна: мы хотим добиться фундаментальных изменений в стратегических отношениях между нашими странами», --заявил Помпео.

Он добавил, что США со своей стороны готовы предоставить КНДР гарантии безопасности. Помпео подчеркнул, что Ким Чен Ыну нежно будет принять «большое» стратегическое решение.

«Исторически, он верил в то, что ядерная программа предоставляет безопасность его стране, и изменить это так, чтобы он верил, что безопасность придет после установления хороших отношений с США и миром — это большой сдвиг», — пояснил Помпео.

Ранее двойник Ким Чен Ына из Австралии, представляющийся Говардом Х, был задержан полицией по прилету в Сингапур, где 12 июня состоится встреча лидеров США и КНДР.