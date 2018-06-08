Порошенко заявил об отсутствии минского формата переговоров по Донбассу

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что минского формата переговоров по ситуации в Донбассе не существует, передает РИА «Новости».

Как отмечается, украинский лидер сделал такое заявление на встрече со студентами в Киевском национальном университете имени Шевченко. По его словам, «минского формата» переговоров не существует. Кроме того, бывший украинский президент Леонид Кучма не участвует в таком формате переговоров. Порошенко подчеркнул, что существует только «нормандский формат».

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«Кто принимает участие в «нормандском формате»? Президент Порошенко, президент (Франции) Эммануэль Макрон, канцлер (ФРГ Ангела) Меркель и президент (России Владимир) Путин», — сказал Порошенко.

Он добавил, что будет готов обсуждать любой другой формат, который будет предполагать взаимодействие с российским президентом.

Ранее Порошенко заявил, что коррупция является главной угрозой для страны.