Итальянский премьер поддержал идею Трампа о возвращении России в G8

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Новый итальянский премьер Джузеппе Конте поддержал американского президента Дональда Трампа, заявившего, что Россия должна вернуться в G8. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам Конте, он согласен с позицией американского лидера.

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«Россия должна вернуться в Большую восьмерку», — заявил Конте.

Он добавил, что это соответствует общим интересам.

Ранее Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия вернулась в формат переговоров G8. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявления сказал, что российская сторона делает акценты на других форматах.