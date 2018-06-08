WSJ: Путин и Трамп могут встретиться в Австрии

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести переговоры в Австрии, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источник в Евросоюзе.

С просьбой об этом российский президент обратился к канцлеру Австрии Себастьяну Курцу, который ответил согласием. Отмечается, что встреча может пройти в Вене.

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Ранее Путин заявил, что Москва налагает большие надежду на предстоящую встречу Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Также ранее глава государства рассказал, с какими мировыми лидерами общается на «ты».