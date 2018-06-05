Госдеп вступился за своего посла в Германии

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт сочла, что у сотрудников дипмиссии есть право выражать свое мнение. Такое заявление она сделала в ответ на критику посла Соединенных Штатов в Германии Ричарда Гренелла после его высказываний о консервативных политиках, сообщает РИА «Новости».

Ранее немецкие политики потребовали выслать Гренелла из страны за его слова о том, что он хотел бы объединить консервативные политические силы Европы.

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«У послов есть право выражать свое мнение. Они представители Белого дома, будь то нынешняя администрация или другие администрации, и мы слышим, что они высказывают свое мнение. И иногда эти мнения людям могут нравиться или не нравиться», — сказала Науэрт.

Она добавила, что представитель дипмиссии выразил свое мнение, так как существует свобода слова. Также Науэрт подчеркнула, что США поддерживают демократии, а не политические партии.