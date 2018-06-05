Путин оценил атмосферу российско-австрийских переговоров

Президент России Владимир Путин заявил, что его переговоры в Австрии прошли в дружеской атмосфере. Об этом он сказал по итогам встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, передает РИА «Новости».

Во вторник, 5 июня, Путин прибыл в Вену, где провел переговоры с президентом Австрии Александером ван дер Белленом и Себастьяном Курцем.

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«Хочу поблагодарить австрийскую сторону за радушный прием, за оказанное гостеприимство. В этом году мы встречаемся с господином Себастьяном Курцом уже во второй раз, как и в феврале в Москве, наши переговоры прошли в конструктивной, дружеской атмосфере, подтвердили партнерский взаимовыгодный характер российско-австрийского сотрудничества», — сказал Путин.

Ранее Путин рассказал, кто заинтересован в отмене санкций.