Передача Овечкина помогла «Вашингтону» одержать победу в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в Вашингтоне и завершилась со счетом 4:2.

В составе «Вашингтона» авторами голов стали Том Уилсон, Пьер-Люк Дюбуа и Джейкоб Чикран, оформив дубль. Российский нападающий Александр Овечкин провел на площадке 13 минут, нанес два броска в створ ворот, выполнил один силовой прием и отметился одной голевой передачей. Этот матч стал для него 1550-м в карьере в НХЛ.

У гостей шайбы забили Джонатан Маршессо и Майкл Маккэррон.

«Вашингтон» одержал четвертую победу в пяти последних матчах, в то время как «Нэшвилл» потерпел второе поражение подряд.

Международная федерация хоккея весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

