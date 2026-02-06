Размер шрифта
В США предрекли Украине потерю двух важнейших городов

Ларри Джонсон: Украина может потерять Киев и Одессу, если не пойдет на сделку
Armando Franca/AP

Украина может потерять Одессу и Киев, если она не пойдет на сделку с Россией. Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в эфире YouTube-канала Дэниэла Дэвиса.

Он отметил, что Россия все еще «хочет дать Украине возможность остаться нормальной страной». Однако каждое последующее предложение Москвы на переговорах может быть хуже предыдущего, поэтому Киеву стоит согласиться на мир как можно скорее.

«Если они не примут эту сделку сейчас, тогда следующее предложение будет означать, что они потеряют Одессу, а также, возможно, и Киев», — считает Джонсон.

По его словам, поддержка от западных союзников не исправит положения Киева на фронте и не предотвратит военного поражения Украины. По его словам, сейчас главный вопрос заключается в том, как будет выглядеть это поражение.

6 февраля ТАСС сообщил, что Украина рассчитывает получить гарантии безопасности для Одессы в рамках соглашения об урегулировании конфликта. Также агентство со ссылкой на источник написало, что минимальный срок разработки мирного документа по Украине займет как минимум полтора месяца.

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялся второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующая встреча, скорее всего, состоится в США.

Ранее в подполье рассказали, почему ВСУ могут выйти из Харькова.
 
