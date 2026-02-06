Размер шрифта
На Украине назвали Зеленского «попугаем» из-за его слов о России

Дубинский: Зеленский превратился в попугая, твердящего о давлении на Россию
Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский превратился в «попугая», который постоянно твердит о необходимости усилить давление на Россию. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

Парламентарий обратил внимание, что призывы Зеленского не приводят к желаемому результату. По словам Дубинского, вопреки ожиданиям украинского лидера, давление усиливается лишь против ВСУ на линии боевого соприкосновения.

«В остальном давление только снижается. Причем, не только в дипломатии, но и в системах отопления», — сыронизировал Дубинский.

По его словам, на Украине сейчас все происходит по инерции, включая боевые действия. Он считает, что страна находится в стадии полураспада. По мнению Дубинского, русским уже не надо ничего делать, чтобы довести ситуацию до логического конца.

«Это сделает Зеленский», — подытожил депутат.

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал Зеленского уйти в отставку с президентского поста «за все ужасные преступления, которые он совершил». По словам парламентария, подобной позиции придерживается большинство граждан Украины.

Ранее на Украине рассказали, когда Зеленский добровольно уйдет в отставку.
 
