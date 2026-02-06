Размер шрифта
Передача Кучерова помогла «Тампе» разгромить «Флориду»

Пас Кучерова и 33 сейва Василевского помогли «Тампе» разгромить «Флориду»
Kim Klement Neitzel/Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 6 февраля встреча, которая прошла на домашней арене «Тампы», завершилась со счетом 6:1.

В составе «Тампы» авторами голов стали Хагель, Гиргенсонс, Гюнцель, Чернак, Хольмберг и Бьеркстранд. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал одну результативную передачу. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 броска из 34.

Единственный гол «Флорида» принадлежит Мэки Самоскевича. Российский вратарь Даниил Тарасов отразил 20 бросков из 25, его сменил Сергей Бобровский, отразивший 2 броска из 3.

Международная федерация хоккея весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее в матче НХЛ произошла массовая драка с участием Кучерова в матче НХЛ.
 
