В Курск вернулись трое незаконно удерживаемых Украиной жителей приграничья

Хинштейн: в рамках обмена с Украиной в Курск вернулись трое мирных жителей

Возвращенные с территории Украины жители вернулись в Курск. На месте их встречал председатель Комитета региональной безопасности Олег Горячев, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Он уточнил, что курян сопровождали сотрудники регионального правительства и медики.

«Людей разместили в одном из ПВР (пункт временного размещения — прим.ред.) — они обеспечены всем необходимым: спальными местами, едой, одеждой, вещами первой необходимости. Поможем организовать всю связь с родными», — отметил Хинштейн.

После возвращения курян осмотрели врачи, с ними также работают сотрудники соцслужб, которые помогут с оформлением всех положенных выплат.

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 157 на 157, также Москве вернули троих мирных жителей Курской области. Киев же получил бойцов ВСУ, Нацгвардии и Погранслужбы, многие из них находились в плену с 2022 года. Передачу бойцов согласовали на переговорах в Абу-Даби. Как уточнил спецпредставитель президента США Стив Уитткофф, это первый такой обмен за пять месяцев.

Обмен состоялся в рамках соглашений, достигнутых на трехсторонних переговоров РФ, Украины и США в Абу-Даби 4–5 февраля, посредниками выступили Объединенные Арабские Эмираты и США. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мединский рассказал о возвращении на родину пленных бойцов ВСУ.