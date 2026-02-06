Массовая драка с участием Кучерова произошла в матче НХЛ

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук стал инициатором массовой драки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Инцидент произошел в начале третьего периода, когда Ткачук толкнул в спину капитана «Тампы» Никиту Кучерова в нейтральной зоне, что привело к масштабной потасовке с участием игроков обеих команд.

В результате эпизода судьи наказали 11 хоккеистов. Сам Ткачук получил 5 минут штрафа за драку и 2 минуты за блокировку. Никита Кучеров был удален на 10 минут за неспортивное поведение.

Общее количество голевых передач Кучерова в регулярных чемпионатах НХЛ составило 698. Таким образом, он превзошел показатель Сергея Федорова, на счету которого 696 результативных передач. Впереди по этому показателю среди россиян остаются только два российских хоккеиста: нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (751 передача) и форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (862 передачи).

Кучеров — обладатель призов «Арт Росс Трофи» (НХЛ, 2019, 2024, 2025), «Харт Трофи» (НХЛ, 2019), «Тед Линдсей Эворд» (НХЛ, 2019, 2025) и «Харламов Трофи» (2019). Он — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». 26 января стало известно, что он стал второй звездой недели в НХЛ, уступив только соотечественнику Кириллу Капризову — нападающему «Миннесоты Уайлд».

