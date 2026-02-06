Размер шрифта
В Финляндии назвали Россию давней угрозой для Евросоюза

Глава МИД Финляндии Валтонен заявила, что от России исходит давняя угроза
Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

Россия является хронической угрозой для Европейского союза (ЕС), заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Она опубликовала соответствующий пост в своем аккаунте в социальной сети X.

Дипломат заявила, что рада приветствовать верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, которая посетила Финляндию.

«Мы обсудили, как Европа должна объединиться против давней угрозы, которую Россия представляет для нашей безопасности», — рассказала Валтонен.

По словам министра, Финляндия совместно с Европейским союзом будет помогать Украине столько времени, сколько потребуется. Более того, страны региона возьмут на себя больше ответственности за собственную безопасность, подчеркнула она.

В декабре 2025 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал ЕС увеличить расходы на оборону на случай вооруженного конфликта с Россией. При этом президент РФ Владимир Путин назвал заявления западных политиков о «мнимой российской угрозе» для стран — членов Европейского союза «бредом и ложью».

Ранее Путин выразил готовность «как угодно» зафиксировать отсутствие у России планов нападения на Европу.
 
