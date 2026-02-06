Размер шрифта
Глава РАН заявил о планах строительства АЭС на Луне

Глава РАН Красников: РФ заложила строительство АЭС в программу изучения Луны
Николай Вдовин

В российской программе по изучению Луны есть строительство атомной электростанции. Об этом сообщил президент Российской академии наук (РАН) академик Геннадий Красников в интервью РИА Новости.

Академик отметил, что на Луне, в отличие от Марса, есть большие проблемы с энергетикой, так как лунная ночь длится около двух земных недель и солнечные батареи не позволят обеспечить необходимое количество энергии.

«И если ставить вопрос о лунной базе, больших робототехнических устройствах на Луне, работающих круглосуточно, конечно, самый перспективный для этого — ядерный источник энергии», — сказал Красников.

В настоящее время РАН работает над программой изучения Луны, рассчитанной до 2060 года, добавил глава академии.

В декабре в «Роскосмосе» сообщили, что госкорпорация заключила контракт с НПО Лавочкина на выполнение работ по созданию российской лунной электростанции до 2036 года.

Ранее США объявили о планах построить на Луне ядерный реактор к 2030 году.
 
