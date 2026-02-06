Движение поездов частично восстановлено после схода вагонов в Тамбовской области

ЮВЖД: в Тамбовской области после ЧП открыли движение на станции по одному пути

Пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) сообщила о восстановлении движения поездов по одному пути на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, где 4 февраля произошел сход вагонов и возгорание цистерн.

«Восстановительные работы на месте продолжаются. Всего предстоит восстановить более 100 метров пути», — говорится в сообщении.

В ЮВЖД уточнили, что всего в ликвидации последствий происшествия было задействовано порядка 250 железнодорожников, пожарные и восстановительные поезда, специализированная техника.

Инцидент со сходом вагонов грузового поезда, перевозившего бензин, произошел вечером 4 февраля на станции Кочетовка-2 в Мичуринске Тамбовской области. После чего цистерны загорелись. Очевидцы сообщили о взрывах и густом дыме. Предварительно, в результате машинист поезда получил множественные ожоги.

Позднее стало известно, что из-за ЧП в Мичуринске были задержаны восемь пассажирских поездов поездов «Таврия», следующих в Крым.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба. На месте работают криминалисты и следователи, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пожар на железнодорожной станции под Тамбовом полностью потушен.