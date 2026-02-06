В Сергиевом Посаде местный житель устроил стрельбу из квартиры по прохожим

В Сергиевом Посаде полицейские задержали молодого человека за стрельбу из окна

Житель Сергиева Посада устроил стрельбу из окна своей квартиры, в результате которой пострадал прохожий. Об этом сообщило ГУ МВД по Московской области в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что в дежурную часть поступило сообщение от местного жителя о том, что на Новоугличском шоссе в него стреляли из окна многоквартирного дома, после чего ему пришлось обратиться к медикам.

Сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы полиции, прибывшие на место происшествия, установили квартиру, из которой велась стрельба, и личность подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель.

При обыске в его квартире было изъято, предварительно, пневматическое оружие, которое направили на экспертизу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Стрелку избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В конце января в Москве мужчина обстрелял соседей, устроивших шумную вечеринку.

Ранее сообщалось, что четверть миллиона жителей Москвы владеют личным оружием.