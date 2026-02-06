Размер шрифта
США рекомендовали своим гражданам покинуть Иран

Посольство США рекомендовало американцам покинуть Иран на фоне отмены рейсов
Американцам следует покинуть территорию Ирана из-за ряда ограничений. Об этом сообщило посольство США в республике.

В Иране на фоне протестов усилены меры безопасности, перекрыты дороги, нарушена работа общественного транспорта и заблокирован интернет. Правительство страны продолжает ограничивать доступ к мобильной, стационарной и национальной интернет-сети, авиакомпании отменяют рейсы, отметили в дипмиссии.

Посольство рекомендовало гражданам США изучить вопрос альтернативных средств связи и рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию.

4 февраля Reuters со ссылкой на источники сообщал, что президент США Дональд Трамп склоняется к проведению военной операции против Ирана в связи с ухудшением перспектив дипломатического урегулирования противоречий.

6 февраля в Омане пройдут переговоры между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее Иран захватил два иностранных нефтяных танкера в Персидском заливе.
 
