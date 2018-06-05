СМИ: новый президент Парагвая планирует встретиться с Путиным

Новый президент Парагвая Марио Абдо Бенитес намерен посетить Россию в ближайшее время. Об этом сообщает La Nacion.

По словам будущего главы МИД страны Луиса Альберто Кастильони, Бенитес планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 14 июня.

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Он также добавил, что это будет первая встреча Бенитеса с Путиным.

Ранее сообщалось, что президент Парагвая Орасио Картес принял решение о досрочной отставке с поста главы государства.

Как отмечалось, срок полномочий Картеса на посту президента Парагвая должен был закончиться в августе 2018 года, однако он принял досрочную отставку, чтобы занять место в сенате.