Пенс и президент Эквадора обсудили кризис в Венесуэле

Вице-президент США Майк Пенс и президент Эквадора Ленин Морено обсудили ситуацию вокруг Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Стороны обсудили продолжающуюся гуманитарную и экономическую катастрофу в Венесуэле и необходимость совместной работы со странами-единомышленниками по продвижению свободы в Западном полушарии», — говорится в сообщении.

Реклама

Как отмечается, данная встреча прошла на полях саммита Организации американских государств (ОАГ) в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео призвал страны ОАГ приостановить членство Венесуэлы.