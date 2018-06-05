В Белом доме назвали время встречи Трампа и Ким Чен Ына
Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына назначена на 09.00 утра по сингапурскому времени (04.00 мск). Об этом сообщает Bloomberg.
«Первая встреча будет 12 июня в 9 утра по сингапурскому времени, это 9 вечера 11 июня по времени восточного побережья США», — сказала Сандерс.
Реклама
Она также добавила, что в настоящее время делегация США в Сингапуре согласовывает окончательные детали по логистике и «останется там до начала встречи».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва возлагает большие надежды на личную встречу лидеров КНДР и США.