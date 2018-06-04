Путин ответил на вопрос о пожизненном президентстве

Президент России Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF ответил на вопрос о пожизненном президентстве. Интервью опубликовано на сайте Кремля.

Ведущий Армин Вольф заявил, что «люди спекулируют о некоем референдуме, который будет проведен, для того чтобы Вас, как Си Цзиньпина в Китае, сделать пожизненным Президентом». Вольф спросил Путина, возможно ли такое в России.

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«Я не комментирую спекуляции. Думаю, что это было бы несерьезно с уровня Президента Российской Федерации», — ответил Путин.

Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности участия в выборах президента России в 2030 году ответил — «Это смешно, я что — до 100 лет здесь буду сидеть? Нет».