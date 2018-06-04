Кремль отметил дефицит инициативы со стороны США при подготовке встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в вопросе организации двусторонней встречи между Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом с американской стороны ощущается дефицит инициативы, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, в последнем телефонном разговоре между лидерами двух стран заходила речь о необходимости двустороннего контакта, но со стороны США ощущается дефицит инициативы.

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«Пока по-прежнему дефицит конкретики», — заявил Песков.

Ранее американский посол в России Джон Хантсман заявил, что желание провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа есть у обеих сторон.