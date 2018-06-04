Помпео и глава МИД Южной Кореи обсудили встречу Трампа и Ким Чен Ына
Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва провели телефонный разговор. Об этом сообщает «Ренхап».
По данным агентства, стороны обменялись мнениями о подготовке к встрече президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
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Как отмечается, стороны также договорились совместно изучать пути для достижения денуклеаризации Корейском полуострове.
При этом Помпео также рассказал Кан Ген Хва о визите представителя КНДР в Белый дом.
Ранее СМИ сообщили, что встреча Трампа и Ким Чен Ыа может состояться на острове Сентоса.
Как отмечалось, предложение о встрече на этом острове поступило от США.