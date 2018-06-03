Россия требует немедленно освободить главу портала РИА «Новости» Украина

Российская сторона требует, чтобы власти Украины немедленно освободили руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского и снять с него все обвинения. Об этом говорится в комментарии, опубликованном департаментом информации и печати Министерства иностранных дел России.

«Требуем немедленно освободить Вышинского и снять с него все обвинения», — говорится в тексте официального сообщения.

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МИД также призвал международное сообщество отреагировать на попытку Службы безопасности Украины завербовать журналистку РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Вышинский попросил о помощи президента России Владимира Путина.