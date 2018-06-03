Россия требует немедленно освободить главу портала РИА «Новости» Украина

Руководитель портала РИА «Новости» Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения... РИА «Новости»

Российская сторона требует, чтобы власти Украины немедленно освободили руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского и снять с него все обвинения. Об этом говорится в комментарии, опубликованном департаментом информации и печати Министерства иностранных дел России.

«Требуем немедленно освободить Вышинского и снять с него все обвинения», — говорится в тексте официального сообщения.

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МИД также призвал международное сообщество отреагировать на попытку Службы безопасности Украины завербовать журналистку РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Вышинский попросил о помощи президента России Владимира Путина.