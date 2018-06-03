NYT: адвокаты Трампа заявили о его неподсудности по «российскому делу»

Адвокаты президента США Дональда Трампа в письме спецпрокурору Роберту Мюллеру заявили, что глава Соединенных Штатов неподсуден по обвинениям в препятствовании расследованию дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на документ.

По данным издания, адвокаты утверждают, что конституция США позволяет Трампу прекратить данное расследовании или использовать свое право на помилование.

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Как отмечается, юристы президента США также указывают на то, что вызов Трампа на допрос по «российскому делу» унизит американского лидера перед всем миром, так как занятость помешает ему подготовить ответы на вопросы Мюллера.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Мюллера в утечках писем его адвокатов в СМИ.