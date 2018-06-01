Песков оценил возможность встречи Путина и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, передает РИА «Новости».

По его словам, встреча может состояться.

«Да, действительно такая встреча может состояться, её модальность и время будут дальше согласовываться по дипломатическим каналам», — заявил Песков.

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Отвечая на уточняющий вопрос, может ли такая встреча состояться в Пекине и обсуждается ли подобный вариант, пресс-секретарь президента России ответил отрицательно.

«Нет, конкретно — нет. Не обсуждается», — сказал Песков.

Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын предложил министру иностранных дел России Сергею Лаврову провести в текущем году встречу на высоком уровне между российскими и корейскими властями.