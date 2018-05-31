Помпео рассказал о письме Трампу от Ким Чен Ына

Северокорейская делегация планирует передать американскому президенту Дональду Трампу письмо лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.

«Заместитель председателя Ким Ён Чхоль планирует поехать в Вашингтон, чтобы передать персональное письмо Ким Чен Ына», — сказал Помпео.

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Он также подчеркнул, что грядущие переговоры между главами государств представляют собой для обеих сторон «историческую возможность для мира и процветания».

«Если эта возможность была бы упущена, это было бы трагедией», — отметил он.

С этим заявление Помпео выступил в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке.

Ранее Трамп заявил, что делегация от КНДР передаст ему письмо от лидера Северной Кореи.