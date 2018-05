Помпео рассказал о переговорах с делегацией из КНДР

Американский госсекретарь Майк Помпео рассказал о содержательных переговорах, состоявшихся между делегациями США и КНДР. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Помпео, речь шла о приоритетах на предстоящем саммите американского и северокорейского лидеров.

«Содержательные переговоры с группой из Северной Кореи», — отметил Помпео.

Ранее Помпео заявил, что у него состоялся «хороший рабочий обед» с заместителем председателя Центрального комитета Рабочей партии Северной Кореи Ким Ен Чхолем. Он отметил, что в меню были стейки, кукуруза и сыр. Также в твиттере он выложил фотографии с обеда.

Substantive talks with the team from #NorthKorea. We discussed our priorities for the potential summit between our leaders. pic.twitter.com/y5sMadd84v