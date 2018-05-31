Песков рассказал о послании Путина для Ким Чен Ына
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание, сообщает РИА «Новости».
С Ким Чен Ыном в четверг, 31 мая встретился глава МИД России Сергей Лавров, посетивший Пхеньян с дипломатическим визитом.
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«Разумеется, министр в контактах передавал, можно сказать, что да, послание президента. Конечно, министр довел (послание — «Газета.Ru») до северокорейской стороны», — сказал Песков.
Он отметил, что говорить о встрече Путина с Ким Чен Ыном пока рано.
«Пока рано об этом говорить. Еще раз повторяю, еще не было обстоятельного доклада министра», — добавил Песков.
Ранее сообщалось, что Лавров передал Ким Чен Ыну привет от Путина и пригласил в Россию.