Песков рассказал о послании Путина для Ким Чен Ына

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание, сообщает РИА «Новости».

С Ким Чен Ыном в четверг, 31 мая встретился глава МИД России Сергей Лавров, посетивший Пхеньян с дипломатическим визитом.

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«Разумеется, министр в контактах передавал, можно сказать, что да, послание президента. Конечно, министр довел (послание — «Газета.Ru») до северокорейской стороны», — сказал Песков.

Он отметил, что говорить о встрече Путина с Ким Чен Ыном пока рано.

«Пока рано об этом говорить. Еще раз повторяю, еще не было обстоятельного доклада министра», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Лавров передал Ким Чен Ыну привет от Путина и пригласил в Россию.