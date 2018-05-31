Кремль: Украина должна ответить за обвинения в «убийстве» Бабченко

__is_photorep_included11777281: 1

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев должен ответить за обвинения в адрес России в убийстве журналиста Аркадия Бабченко, оказавшегося инсценировкой, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что если власти Украины не заберут свои слова назад, то уподобятся «британским коллегам».

Реклама

О причастности России к покушению на Бабченко заявлял глава СБУ Василий Грицак, подготовивший спецоперацию, частью которой было распространение сообщений об убийстве Бабченко.

«Он должен отвечать за свои слова. Если говорит, то должен отвечать за свои слова, иначе будет выглядеть как британские коллеги», — сказал Песков.

Ранее адвокат рассказал о попытке «закошмаривания» обвиняемого в организации убийства Бабченко.