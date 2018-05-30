В Совфеде предрекли попытки Запада повлиять на следующие выборы президента

Запад попытается повлиять на следующие выборы президента России, чтобы сменить внешнеполитический курс страны. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, передает РИА «Новости».

Как отмечается, 30 мая комиссия представила доклад, в котором говорится о попытке извне нарушить электоральный суверенитет России в ходе президентских выборов.

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«В своем докладе мы указали, что Запад намерен играть вдолгую, теперь они делают ставку на выборы 2024-2025 годов. Главная цель таких попыток – смена руководства страны и затем смена основ внутренней и внешней политики России, ее территориальной целостности, создания худших условий жизни для граждан, развития российской экономики», — сказал Климов.

Сенатор подчеркнул, что в комиссии обратили внимание на попытки вовлечь в протестные акции несовершеннолетних и использовать их как «штурмовые отряды».

Климов призвал законодательно проработать вопросы противодействия попыткам вмешательства.

Как сообщалось ранее, в проекте доклада комиссии Совфеда говорилось, что США вместе с другими западными странами ставили задачу по недопуску к выборам президента России Владимира Путина.