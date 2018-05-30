Джонсон отреагировал на убийство Бабченко

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Глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон прокомментировал убийство российского журналиста Аркадия Бабченко на Украине. Об этом министр написал в своем твиттере.

По словам Джонсона, в настоящее время его мысли с супругой и маленькой дочерью журналиста.

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«Потрясен убийством еще одного открыто высказывавшегося российского журналиста — Аркадия Бабченко», — заявил Джонсон.

Он также подчеркнул необходимость защитить свободу слова, а также привлечь виновных в смерти Бабченко к ответственности.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявления украинской стороны о якобы причастности России к убийству журналиста Аркадия Бабченко «верхом цинизма».