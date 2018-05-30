Мадуро обвинил оппозицию в отсутствии бумаги для печати газет

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что оппозицию страны виновата в отсутствии бумаги для печати газет. Об этом пишет El Nacional.

«Лидеры оппозиции несут ответственность за введение санкции, из-за них мы не можем ни производить, ни импортировать бумагу», — сказал Мадуро.

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Он также добавил, что отдал распоряжение министру связи Хорхе Родригесу создать в Венесуэле предприятие по производству бумаги.

Ранее страны «большое семерки» (G7) и Евросоюза (ЕС) заявили о непризнании результатов президентских выборов в Венесуэле, в которых победил действующий глава государства Николас Мадуро.