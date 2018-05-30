Небензя: Киев не расследует убийства журналистов

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что независимых и оппозиционных журналистов на Украине убивают, а преступления не расследуются. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Те СМИ, которые позволяют себе собственное мнение, даже не пророссийские, не враждебные, а просто оппозиционные на Украине зачищают и закрывают. Под каким предлогом? Правильно, они агенты Кремля. Независимых и оппозиционных журналистов убивают, преступления не расследуются. 29 мая в Киеве был убит российский журналист Аркадий Бабченко», — сказал Небензя.

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По его словам, «другие журналисты убегают из страны от преследований, а, если нет — их арестовывают».

Ранее сообщалось, что опубликован фоторобот возможного убийцы Аркадия Бабченко.