СМИ сообщили о выехавшем в США высокопоставленном чиновнике из КНДР

Один из высокопоставленных чиновников КНДР Ким Ен Чхоль прибыл в Пекин, после чего отправится в США в преддверии возможного саммита между США и КНДР, сообщает СNN cо ссылкой на южнокорейские СМИ.

По данным СМИ, Ким Ен Чхоль был замечен в международном аэропорту Пекина, который СМИ считают пересадочным пунктом перед визитом в Соединенные Штаты.

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Позже визит подтвердил и сам президент США Дональд Трамп.

«Мы собрали отличную команду для наших переговоров с Северной Кореей. ... Ким Ен Чхоль, заместитель председателя КНДР, направляется в Нью-Йорк», — написал в твиттере президент США.

Отмечается, что этот визит в США станет самым значимым между странами за 18 лет, когда в 2000 году вице-маршал КНДР Джо Мен Рок прибыл в Вашингтон для встречи с экс-президентом США Биллом Клинтоном.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники США и КНДР встретятся в Сингапуре во вторник, 29 мая.