Порошенко пообещал инициировать встречу по Донбассу в «нормандском формате»

Украинский президент Петр Порошенко рассказал, что в ближайшее время инициирует встречу в «нормандском формате» для обсуждения введения миротворцев ООН в Донбасс. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление политик сделал во время совместного брифинга с немецким коллегой Франк-Вальтером Штайнмайером. По словам Порошенко, он уверен в необходимости обсуждения миротворческой миссии ООН в регионе в рамках «нормандского формата», т.е. с участием Украины, России, Франции и ФРГ.

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«Я инициирую как можно быстрее его созыв в ближайшее время», — заявил Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что встреча в «нормандском формате» должна быть проведена в начале июня.