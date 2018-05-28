Президент Парагвая ушел в отставку

Президент Парагвая Орасио Картес принял решение о досрочной отставки с поста главы государства, передает Associated Press.

Срок полномочий Картеса на посту президента Парагвая должен был закончиться в августе 2018 года, однако он принял досрочную отставку, чтобы занять место в сенате. Временно исполняющим обязанности главы государства назначен Алисия Пучета.

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По конституции Парагвая, президенту страны гарантируется пожизненное место в сенате без права голоса. Однако во время парламентских выборов он получил полноценное место в сенате и решил досрочно покинуть пост президента.

В апреле нынешнего года сообщалось, что в Парагвае прошли президентские выборы. На них победил Абдо Бенитес.