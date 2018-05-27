В ФСБ заявили о риске проникновения украинских диверсантов на крымском направлении

Риски проникновения в Россию украинских диверсионно-разведывательных групп сохраняются на крымском и ростовском направлении, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

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«Обстановка на российско-украинской границе является непростой. Наиболее динамичный характер она носит на крымском и ростовском направлениях, где сохраняются риски проникновения на российскую территорию украинских диверсионно-разведывательных групп, контрабандного перемещения через границу оружия и боеприпасов. Со стороны праворадикальных сил предпринимаются попытки осуществления провокационных действий в отношении пересекающих границу российских граждан», — сказал он.

Ранее в ФСБ рассказали о раскрытии экстремистской группы, которая планировала совершение преступлений с целью нагнетания напряженности в Крыму.