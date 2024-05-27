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Медведев предложил переименовать российские школы в честь ветеранов СВО

Дмитрий Медведев: российские школы должны носить имена героев СВО

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российские власти и партия «Единая Россия» поддержат предложение присваивать школам в стране имена ветеранов специальной военной операции. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев на встрече с жителями Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

По мнению чиновника, такая инициатива — хорошая возможность напомнить детям о неразрывности истории России, «о ее самых славных страницах».

«На федеральном уровне мы всячески поддержим — и по государственной линии, и по линии нашей всероссийской политической партии «Единая Россия», — сказал Медведев.

Он отметил, что сейчас есть возможность немедленно переименовать школы.

Медведев напомнил, что после Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.) у властей долгое время не доходили руки до увековечения памяти, несмотря на то, что в каждой семье были утраты, война коснулась каждого дома.

По словам политика, обстановка сейчас другая — Россия и сражается, и развивается одновременно.

Ранее Медведев назвал СВО важным шагом к новой форме международных отношений.

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