Российские военные захватили «машину апокалипсиса» на Украине

Вооруженные силы РФ захватили в Волчанске Харьковской области канадский бронеавтомобиль Roshel Senator, который известен в СМИ, как «машина для апокалипсиса». Фотографию транспортного средства опубликовал Telegram-канал «Русское оружие».

По данным военкоров, броневик захватили бойцы 272-го мотострелкового полка 47-й дивизии армии РФ.

Roshel Senator собран на шасси Ford F-550 и оборудован 6,7-литровым дизельным двигателем, мощность которого составляет 330 лошадиных сил. Машина оснащена бронекапсулой, в которой могут поместиться до 12 пассажиров. Броневик имеет автономную систему вентиляции и пожаротушения, а также камеры кругового обзора с функцией ночного видения. Дно машины имеет повышенную противоминную стойкость.

Колесный броневик был создан в Канаде в 2018 году. Средства массовой информации прозвали его «машиной для апокалипсиса».

До этого в Волчанске трое украинских бойцов на Roshel Senator наехали на свою же мину. Судя по фото, броня не защитила канадскую машину от взрыва.

Ранее российская система С-400 в Белгородской области сбила украинский МиГ-29 под Волчанском.