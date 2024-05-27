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Австралия отказалась использовать замороженные российские активы

Вице-премьер Марлз: Австралия не будет передавать активы РФ Украине

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Bill Bachmann/Global Look Press

Австралия не будет передавать Киеву замороженные российские активы. Об этом заявил на радио ABC вице-премьер страны Ричард Марлз.

При этом он отказался называть точную сумму замороженных в Австралии российских активов. Он заверил, что она «точно меньше той, о которой говорят в СМИ». Австралийские издания сообщали, что речь может идти о примерно $6 млрд.

Он добавил, что есть конституционные проблемы, которые связаны с захватом этих активов и их отправкой. Политик отметил, что Австралия собирается продолжить вводить новые антироссийские санкции и дальше мешать РФ, но на законных основаниях.

До этого сообщалось, что страны Группы семи (G7) рассчитывают усилить экономические и финансовые санкции против России, одной из целей станет снижение прибыли РФ от экспорта энергоресурсов.

24 мая высокопоставленный европейский источник сообщил, что министры иностранных дел стран Европейского союза обсудят 14-й пакет антироссийских санкций.

Ранее Евросоюз утвердил новый санкционный режим против России.

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