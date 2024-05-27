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Россия готова нарастить экспорт газа в Узбекистан

Путин: экспорт газа РФ в Узбекистан идет с опережением графика

Экспорт российского газа в Узбекистан осуществляется с опережением графика, объем поставок может быть увеличен. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает РИА Новости.

Президент России напомнил, что в октябре 2023 года был дан старт началу поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. В настоящий момент экспорт осуществляется с опережением графика, Россия готова увеличить объемы поставок.

26 мая Путин прибыл в Ташкент с двухдневным визитом. Лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам. Будет подписано несколько совместных документов.

В начале визита президент России возложил венок к монументу независимости Узбекистана в столице республики.

Ранее в Кремле прокомментировали встречу Путина и Мирзиёева.

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