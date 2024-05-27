Татьяна Буланова рассказала об одержимом фанате

Певица Татьяна Буланова призналась в шоу «Звезды сошлись», что не раз сталкивалась с навязчивыми поклонниками.

Буланова призналась, что впервые столкнулась с одержимым фанатом в 1996 году. Мужчина звонил отцу артистки по телефону и обещал украсть исполнительницу. Певица отметила, что ей было страшно и неприятно.

«Потом он привез папку толстенную. Там одним почерком было написано «Я тебя люблю». Переворачиваю лист, а там написано «Я тебя достану», — рассказала артистка.

Буланова отметила, что фанаты также приходили к ней на лестничную клетку. Как заявила певица, один из таких поклонников садился у ее входной двери, а затем кланялся и молился.

Татьяна Буланова дебютировала на сцене актового зала Технологического института в 1990 году. Артистка выступала в телевизионных шоу и музыкальных конкурсах. В 1992 году она выпустила альбом «Старшая сестра», где впервые выступила в качестве композитора. В 2004-м певица удостоилась звания заслуженной артистки России.

В 2023-м Буланова вышла замуж за предпринимателя Валерия Руднева, который на 19 лет ее моложе.

Ранее Буланова стала учредителем ресторана.