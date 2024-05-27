Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Родственница зарезанной в Коми сотрудницы доставки рассказала о ее убийце

Сыктывкарец, зарезавший девушку из-за запаха еды, хочет уйти на СВО

close
100%
Global Look Press

Житель Сыктывкара, задержанный за убийство сотрудницы службы доставки азиатской кухни, хочет отправиться в зону специальной военной операции. Об этом «Газете.Ru» сообщила тетя погибшей Марина Ш. По словам женщины, убийца ее племянницы конфликтовал со всеми соседями.

«Это племянница моя. Знаю только, что жили в одном доме. И этот мужчина неоднократно всем надоедал, конфликт был со всеми жильцами и на него неоднократно писали заявления. Да, [он хочет отправиться в зону спецоперации]. Сказали, что уже дал согласие на участие в СВО», — рассказала она.

Марина Ш. добавила, что у погибшей осталась дочь, которая теперь будет жить с бабушкой.

До этого в Сыктывкаре мужчина зарезал сотрудницу службы доставки азиатской кухни из-за запаха еды. Он ворвался в здание службы доставки с криками, а затем выхватил нож и несколько раз ударил женщину, готовящую суши, в спину и живот. Пострадавшая была госпитализирована, но на следующий день скончалась от полученных ранений.

Убийцу задержали, по данным СМИ, он уже был судим ранее. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, возбуждено уголовное дело.

Ранее участник СВО признался в убийстве 8-летней девочки в Ростовской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами