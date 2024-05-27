Родственница зарезанной в Коми сотрудницы доставки рассказала о ее убийце

Житель Сыктывкара, задержанный за убийство сотрудницы службы доставки азиатской кухни, хочет отправиться в зону специальной военной операции. Об этом «Газете.Ru» сообщила тетя погибшей Марина Ш. По словам женщины, убийца ее племянницы конфликтовал со всеми соседями.

«Это племянница моя. Знаю только, что жили в одном доме. И этот мужчина неоднократно всем надоедал, конфликт был со всеми жильцами и на него неоднократно писали заявления. Да, [он хочет отправиться в зону спецоперации]. Сказали, что уже дал согласие на участие в СВО», — рассказала она.

Марина Ш. добавила, что у погибшей осталась дочь, которая теперь будет жить с бабушкой.

До этого в Сыктывкаре мужчина зарезал сотрудницу службы доставки азиатской кухни из-за запаха еды. Он ворвался в здание службы доставки с криками, а затем выхватил нож и несколько раз ударил женщину, готовящую суши, в спину и живот. Пострадавшая была госпитализирована, но на следующий день скончалась от полученных ранений.

Убийцу задержали, по данным СМИ, он уже был судим ранее. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, возбуждено уголовное дело.

Ранее участник СВО признался в убийстве 8-летней девочки в Ростовской области.