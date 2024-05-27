Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пластинку Канье Уэста с руганью в адрес Adidas продадут за полмиллиона долларов

Поклонник Канье Уэста выставил на продажу непристойную надпись рэпера об Adidas

close
100%
Imago/Ron Sachs / CNP /MediaPunc/Global Look Press

Поклонник рэпера Канье Уэста продаст пластинку с нецензурным автографом исполнителя за полмиллиона долларов. Об этом сообщает TMZ.

Уэст подписал поклоннику пластинку со своим альбомом 2010 года «My Beautiful Dark Twisted Fantasy». К пластинке прилагается видеозапись того, как рэпер подписывает предмет — это произошло в феврале 2024 года, когда Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори были в Париже. Рэпер вышел из отеля и приветствовал толпу руганью в адрес немецкого производителя одежды Adidas. Нецензурные слова в адрес бренда он написал и на обложке пластинки.

По словам фаната, он пытался встретиться с Уэстом десять лет и в тот день простоял в ожидании кумира три часа.

Adidas порвал отношения с Канье Уэстом в 2022 году после антисемитских высказываний артиста.

Накануне Adidas отчитался о чистом убытке в €14 млн по итогам 2023 года. Это первый случай с 1992 года, когда компания завершила год с отрицательным финансовым результатом. Главной причиной тому стал скандал с американским рэпером Ye (Канье Уэстом) и разрыв партнерских отношений с его модным брендом Yeezy.

Ранее Клава Кока рассердилась на фанатов, которые упрекнули ее в хайпе на отношениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами