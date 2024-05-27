Пластинку Канье Уэста с руганью в адрес Adidas продадут за полмиллиона долларов

Поклонник рэпера Канье Уэста продаст пластинку с нецензурным автографом исполнителя за полмиллиона долларов. Об этом сообщает TMZ.

Уэст подписал поклоннику пластинку со своим альбомом 2010 года «My Beautiful Dark Twisted Fantasy». К пластинке прилагается видеозапись того, как рэпер подписывает предмет — это произошло в феврале 2024 года, когда Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори были в Париже. Рэпер вышел из отеля и приветствовал толпу руганью в адрес немецкого производителя одежды Adidas. Нецензурные слова в адрес бренда он написал и на обложке пластинки.

По словам фаната, он пытался встретиться с Уэстом десять лет и в тот день простоял в ожидании кумира три часа.

Adidas порвал отношения с Канье Уэстом в 2022 году после антисемитских высказываний артиста.

Накануне Adidas отчитался о чистом убытке в €14 млн по итогам 2023 года. Это первый случай с 1992 года, когда компания завершила год с отрицательным финансовым результатом. Главной причиной тому стал скандал с американским рэпером Ye (Канье Уэстом) и разрыв партнерских отношений с его модным брендом Yeezy.

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