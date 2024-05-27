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Украина и Испания подписали соглашение о безопасности

Зеленский и премьер Испании Санчес подписали соглашение о безопасности

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Efrem Lukatsky/AP

Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Мадриде соглашение о безопасности. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

Председатель правительства 27 мая принял украинского лидера во дворце Монклоа.

Лидеры двух стран, как подчеркивает газета, подписали соглашение «по политике и безопасности», имеющее «огромное значение».

Санчес после подписания документа заявил, что Испания с самого начала конфликта «была привержена Украине». Он также заявил, что визит Зеленского в Испанию позволяет Мадриду подтвердить «твердую приверженность» Киеву «во всех областях».

Двустороннее соглашение о безопасности предполагает в том числе военные поставки ракет Patriot и танков Leopard на сумму €1,129 млн, что является беспрецедентной суммой военной помощи любой стране, отмечает издание.

Зеленский сообщал, что в рамках визита его примет король Испании Филипп VI.

Ранее в Испании заявили, что солдаты НАТО уже находятся на Украине.

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