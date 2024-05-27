Стало известно, когда Польша завершит укрепление своей восточной границы

Польша планирует к 2028 году завершить процесс укрепления своей границы с РФ и Белоруссией в рамках проекта «Восточный щит». Об этом заявил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик, передает РИА Новости.

«Мы хотим завершить проект до 2028 года», — отметил он.

По его словам, правительство потратит около $2,5 млрд на реализацию инициативы. При этом средства должны не только из государственного бюджета Польши, но и от ЕС, поскольку речь идет о безопасности Евросоюза, добавил Томчик.

До этого премьер Польши Дональд Туск заявлял, что данная инициатива является «большим проектом по строительству безопасной границы» под кодовым названием «Щит Востока». Подобное должно сделать границу непроходимой для потенциального противника, подчеркнул польский премьер.

Ранее Туск рассказал, сколько ЕС нужно денег, чтобы обеспечить свою безопасность.