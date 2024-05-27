Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда Польша завершит укрепление своей восточной границы

В Польше к 2028 году хотят завершить укрепление восточной границы страны

close
100%
Artur Widak/Global Look Press

Польша планирует к 2028 году завершить процесс укрепления своей границы с РФ и Белоруссией в рамках проекта «Восточный щит». Об этом заявил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик, передает РИА Новости.

«Мы хотим завершить проект до 2028 года», — отметил он.

По его словам, правительство потратит около $2,5 млрд на реализацию инициативы. При этом средства должны не только из государственного бюджета Польши, но и от ЕС, поскольку речь идет о безопасности Евросоюза, добавил Томчик.

До этого премьер Польши Дональд Туск заявлял, что данная инициатива является «большим проектом по строительству безопасной границы» под кодовым названием «Щит Востока». Подобное должно сделать границу непроходимой для потенциального противника, подчеркнул польский премьер.

Ранее Туск рассказал, сколько ЕС нужно денег, чтобы обеспечить свою безопасность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами