В Германии указали на неверную трактовку слов Шольца о вступлении Украины в НАТО

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что слова канцлера Олафа Шольца о том, что Украина может не стать членом НАТО в течение ближайших 30 лет были неверно истолкованы. Его слова приводит РИА Новости.

Как уточнил Хебештрайт, слова Шольца относились к ситуации на 2022 год, до начала конфликта на Украине. На сегодняшний день положение полностью изменилось, и высказывание про 30 лет более не актуально, подчеркнул он.

В то же время представитель кабмина ФРГ не стал отвечать на вопрос о сроках вступления Киева в Североатлантический альянс, поскольку это решение должно обсуждаться внутри НАТО с самой Украиной.

Ранее Олаф Шольц допустил, что Украину не примут в НАТО в ближайшие 30 лет. «Вы знаете решения [прошлых саммитов НАТО] — в ближайшее время этого не ожидается. Вероятно, [не ожидается] и в следующие 30 лет», — сказал Шольц на встрече с гражданами.

До этого бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украина может быть принята в альянс «частями».

Ранее Шольц выступил против ударов западным оружием по территории России.