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В Кремле сообщили о прямом вовлечении НАТО в конфликт на Украине

Песков: НАТО напрямую вовлечена в конфликт на Украине

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) напрямую вовлечен в конфликт на Украине и повышает градус эскалации. Об этом пишет РИА Новости.

Комментируя слова генсека альянса Йенса Столтенберга, который призвал союзников по НАТО разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием, Песков сказал: «НАТО вовлечена в этот конфликт, напрямую вовлечена».

«НАТО повышает градус эскалации, НАТО заигрывается в военной риторике, впадает в такой военный экстаз», — подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря российского президента, Россия продолжает спецоперацию, чтобы купировать все угрозы.

До этого 13 американских конгрессменов попросили Пентагон разрешить Украине воспользоваться предоставленным западным оружием для ударов по территории России. Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко считает, что это поможет предотвратить наступление ВС РФ на Харьков. Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников снять запрет, чтобы у Киева появилась возможность поразить российские склады боеприпасов и самолеты.

Ранее в НАТО исключили появление военных альянса на земле или в небе Украины.

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