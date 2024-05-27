Петросян похвастался артистизмом сына

Комик Евгений Петросян похвастался артистизмом четырехлетнего сына Вагана. Об этом сообщает Voice.

Петросян назвал своего сына театральным человеком, который уже много раз посещал спектакли. По словам юмориста, четырехлетний Ваган учит своих сверстников, как надо вести себя в зрительном зале. При этом артист уточнил, что культурой мальчика преимущественно занимается его жена — Татьяна Брухунова.

Петросян отметил, что не будет настаивать на определенной профессии для своих детей. Он хочет, чтобы его сын и дочь выросли достойными людьми.

«Я хочу, чтобы они стали людьми, которыми семья будет гордиться, гордиться их благородством, их профессионализмом и пониманием жизни», — поделился комик.

Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года. Они скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года Петросян опубликовал фото с шестимесячным мальчиком — его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича.

13 марта 2024 года Брухунова опубликовала в соцсетях семейное фото, держа на руках дочь. Жена артиста скрывала свою вторую беременность, поэтому в сети появились слухи, что девочку выносила суррогатная мать. Супруга комика опровергла эту информацию.

Ранее жена Петросяна чуть не попала в аварию.